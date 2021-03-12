أحمد لنقي: حكومة الدبيبة ستكون بعيدة عن الابتزاز نتيجة الدعم الشعبي والدولي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، إن الحكومة الجديدة ستكون بعيدة عن ابتزاز بعض النواب بعد منحها الثقة، ولن يتأثر عبدالحميد الدبيبة بضغوطهم مستقبلا وذلك نتيجة الدعم الشعبي التي ستتلقاه الحكومة وأيضا الدعم الدولي إذا نجحت في إنجاز مهامها والتى منها العمل على تحسين الوضع الأمني بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وفرض هيبة الدولة.

وأضاف أحمد لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحكومة عليها تحريك عجلة الاقتصاد دون الاعتماد على الميزانية العامة بقدر الإمكان وذلك بتشجيع القطاع الخاص والمشاركة مع القطاع العام في مشروعات الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.

وشدد على أن تلعب دبلوماسية حكومة الوحدة الوطنية دورًا فعالًا مع الدول الإقليمية والدولية وتحييدها مستقبلًا في عدم التدخل في الشأن الداخلي مع ضمان مصالحهم المشروعة سواء كانت أمنية أو اقتصادية.

وتابع:” تفاديا من أن تتكرر نفس الوجوه والأفكار العقيمة مستقبلا، أنصح بأن تجرى الانتخابات القادمة على أساس نسبة 60% قوائم وفردي بنسبة 40%”.