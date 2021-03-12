مجلس النواب يغيّر مقر جلسة اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة إلى طبرق

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة مجلس النواب الاثنين القادم ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق.

وجاء تغيير مقر عقد جلسة مجلس النواب المقرر خلالها أداء حكومة الوحدة الوطنية أداء اليمين الدستورية، لأسباب لوجستية، بحسب مصادر إعلامية.

وكان بليحق صرح أعلن أمس الخميس أن حكومة الوحدة الوطنية ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في بنغازي، مؤكدا حضور كافة النواب المشاركين في جلسة سرت.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت أول من أمس الأربعاء للنظر في هذا الأمر.