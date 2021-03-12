بليحق يعلن نقل اجتماع مجلس النواب المقرر الاثنين من بنغازي إلى طبرق

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، أن جلسة المجلس المقررة يوم الإثنين القادم ستنعقد بمقر المجلس الموقت في مدينة طبرق، وفق تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت.

وكان مقرر أن يعقد مجلس النواب اجتماعه يوم الاثنين في مدينة بنغازي لأداء اليمين القانونية لوزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي نالت الثقة من غالبية أعضاء المجلس خلال اجتماعه في سرت الأربعاء الماضي.

– الدبيبة يعلن تأدية حكومته اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي، قائلا إنه «سيعمل في كل مناطق ليبيا».

وردا على سؤال لمراسل «بوابة الوسط» حول موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، قال الدبيبة إن الإجراءات ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين.

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