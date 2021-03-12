دي مايو: سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعلى استعداد للتعاون مع حكومة الدبيبة

ليبيا – تصدرت مسألة الهجرة وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة وتطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​محور المحادثات بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، وذلك في وزارة الخارجية الإيطالية أمس الخميس.

دي مايو قال وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية إنه تم التطرق خلال المحادثات عن الحاجة إلى إعادة إطلاق العمل على المستوى الأوروبي، مع التركيز على الأولويات والحساسيات المشتركة، مضيفًا: “أفكر أولًا في ملف الهجرة، حيث نعتبر أنه من الأهمية الكبيرة إنشاء آليات تضامن فعالة حقًا تستند إلى تدابير إعادة التوطين”.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، رحب دي مايو بالثقة التي منحها مجلس النواب للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية مطلقة.

واعتبر أنه من خلال هذا التصويت أظهر الليبيون إرادة كبيرة وتصميمًا على الرغبة في التغلب على الخلافات عبر الحوار، وذلك بفضل جهود الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وجدد وزير الخارجية الايطالي التأكيد على أن سلطات بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، وعلى استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة ودعمها على المسار الذي حددته عملية برلين، وفي المراحل المقبلة من الانتقال المؤسسي في البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية