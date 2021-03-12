رئيس الوزراء الإيطالي لـ الدبيبة: ندعم توطيد السلام و الاستقرار في ليبيا

ليبيا – أفاد مجلس الوزراء الإيطالي بأن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أجرى أمس الخميس محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب وكالة “نوفا” الايطالية، جرى التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا وتوطيد السلام والاستقرار في البلاد، في إطار العملية الليبية الداخلية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى عملية الانتقال المؤسسي والتصويت الأخير على الثقة للحكومة الليبية.

من جهته، حث دراجي محاوره وحكومته على التركيز على الأهداف التي لها الأولوية كالأمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة بأكملها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية