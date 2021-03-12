ديوان المحاسبة يكشف إنفاق وزارة دفاع الوفاق 4 مليارات دينار

طرابلس 12 مارس 2021 (وال)-كشف ديوان المحاسبة في تقريره الصادر لعام 2019 بشأن مصروفات وزارة الدفاع بما يسمى بحكومة الوفاق، قد بلغت 4 مليارات و376 مليون و500 ألف دينار من مخصصات بند المرتبات وباب الثاني والثالث والمتفرقات، دون الإفصاح الكامل عن عمليات الصرف بحجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال عام 2019 م.

وأوضح التقرير أنه لوحظ إبرام عقود وإجراء تكليفات مباشرة دون الرجوع للمراقب المالي، وعدم إحالة المعاملات المالية المصروفة التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دينار بعد الصرف مباشرة، والتضارب في إدارة المخصصات المالية للوزارة.

وأشار التقرير وجود عجز في بند المرتبات بمبلغ 274 مليون و310 ألف و391 دينار نتيجة صدور قرار من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي؛ بشأن تجميد العمل بالجداول الجديدة، والتأخير في صرف المرتبات، كما بلغت جملة المصروفات على بند الإعاشة والإقامة للعاملين لسنة 2019 م مبلغ 300 مليون دينار، منها نسبة 62 % في شكل مصروفات مباشرة والباقي في شكل تحويلات، وأن حجم ما تم إنفاقه على القيافة والملابس بلغ 50 مليون دينار ليبي. (وال- طرابلس) ر ت

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