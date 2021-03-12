مصر تُجدّد التأكيد على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الخميس، على موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسّخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها.

“شكري”، في لقاء له مع نظيره الألماني هايكو ماس، خلال زيارته الحالية إلى باريس؛ شدّد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجدّد الوزير ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق مصالح الشعب الليبي.

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