«العرادي» لـ«غوتيريش»: أقترح أن يؤدي «حكومة الدبيبة» اليمين أمام «السراج»

خاطب عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب «العدالة والبناء»، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبراً عما أسماها “مخاوف من منازعة عقيلة صالح للمجلس الرئاسي الجديد” طوال فترة بقاء المجلس الرئاسي وحكومته في الفترة الانتقالية.

قال “العرادي” في الخطاب – اطلعت عليه “الساعة 24” – أن: “المجلس الرئاسي الحالي لا يمانع في التسليم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته، لكن ليس معلوماً هل سينازع رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي، الآن أو لاحقاً، استناداً على انتخابات يونيو 2014 التي أبطلها القضاء ممثلاً في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وليس على الاتفاق السياسي الذي أصبح جزءاً من الإعلان الدستوري” وفق قوله.

أضاف “العرادي”: “لذلك وتفادياً لكل هذه الاحتمالات ومعالجة للاجراءات المعيبة التي حصلت حتى الآن، واستناداً على أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ولدوا جميعاً من رحم الاتفاق السياسي، وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد تم انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي” على حد تعبيره.

واختتم “العرادي” قائلاً: “أقترح عليكم التواصل مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإيداع خارطة الطريق وملحقاتها، وأن يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس الرئاسي الحالي، وفي حالة عدم قيام مجلسي النواب والدولة بتضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري استناداً على المادة 12 من الاتفاق السياسي” وفقاً لقوله.