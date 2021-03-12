الولايات المتحدة ودول أوروبية تجدد الدعوة بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا

واشنطن 12 مارس 2021 (وال)-رحّبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية، مجددة الدعوة إلى انسحاب “كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب” من ليبيا.

وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك، إن هذه النتيجة هي خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وحل سياسي شامل لأزمة اختبرت ليبيا وشعبها”.

ودعا الوزراء، جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية لتحمل نفس المسؤولية وضمان تسليم سلس وبناء لجميع الاختصاصات، لافتاً إلى أن للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهام أساسية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ديسمبر المقبل. (وال- واشنطن) ر ت

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