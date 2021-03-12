الصور يؤكد تسليم أسر عناصر تابعين لتنظيم داعش للسلطات التونسية

طرابلس 12 مارس 2021 (وال)-أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس الصديق الصور، أن السلطات التونسية تسلمت الخميس ثلاث نساء وخمس أطفال من أسر عناصر تابعين لتنظيم داعش في سرت.

وأضاف الصور – في تصريحات صحفية – أنه سيتم ترحيل سبع نساء وتسع أطفال من ذوي المنتمين لداعش الأسبوع المقبل بناء على طلب السلطات التونسية، منوهاً إلى أن السلطات الليبية لا تمانع تسليم كل زوجات عناصر داعش وأطفالهن ماعدا المتهمات في قضايا تنظر فيها المحاكم الليبية. (وال- طرابلس) ر ت

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