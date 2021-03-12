رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يبحث الخطة الوطنية للتطعيم ضد ‎كورونا

طرابلس 12 مارس 2021 (وال)- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة ‎جائحة كورونا خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الخطة الوطنية للتطعيم ضد ‎فيروس كورونا.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد ناقش الدبيبة الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة والمركز للتطعيم ضد وباء كورونا وفق الأولويات المعدة لذلك، والآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح.

وأبدى الدبيبة استياءه من تقارير اطلع عليها بخصوص ميزانيات تم إنفاقها بدعوى التعامل مع كورونا من دون وجود نتائج فعّلية، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم، وأن مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا. (وال- طرابلس) ر ت

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