«بليحق»: لا صحة لهجوم مجموعة مسلحة على مقر مجلس النواب في بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” بأن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني فمدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية فلمجلس النواب ان يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق، ولا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.

أضاف “بليحق” في بيان، أن ما يتم تداوله حول هجوم على مبنى الدعوة الإسلامية الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفين وهو قيد الصيانة فقد حدث الأمر منذ أيام وهو دخول شخص واحد فقط في غير وعيه على عمال الصيانة بالمبنى والتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحد أو يخرب شيء في المكان.