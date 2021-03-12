الصين ترحب بتصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

رحبت الصين بتصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مبدية استعدادها لتطوير علاقات التعاون الودية مع ليبيا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة «تشاينا ديلي» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين«ترحب بتصويت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة». آملا «أن تعمل الحكومة الموقتة بشكل تعاوني مع الأطراف الأخرى، وترسيخ التوافق وتعزيز التقدم الجديد في التسوية السياسية للقضية الليبية».

وأضاف تشاو ليجيان «إن الصين على استعداد لتطوير علاقات التعاون الودية مع ليبيا بشكل مستمر، والعمل مع بقية المجتمع الدولي، ولعب دور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا».

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