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رئيس الوزراء الأردني مُهنئاً «الدبيبة»: نأمل استعادة ليبيا مكانتها عربياً ودولياً

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اتصالا هاتفياً الجمعة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هنأه خلاله على نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني خلال الاتصال عن تطلع الأردن وسعيه بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى عودة ليبيا الشقيقة لدورها ومكانتها على الصعد كافة العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب الجهود كافة لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.

ولفت الخصاونة ورئيس الوزراء الليبي إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الليبية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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