إيطاليا تؤكّد لـ”الدبيبة” دعمها لتوطيد السلام في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، على الدعم الإيطالي الكامل لوحدة ليبيا وتوطيد السلام والاستقرار في البلاد، في إطار العملية الليبية الداخلية، تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى عملية الانتقال المؤسسي والتصويت الأخير على الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت تصريحات “دراجي”، خلال اتصال هاتفي له أمس الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفقًا لما أفادت به وكالة “نوفا” الإيطالية” نقلاً عن مجلس الوزراء الإيطالي.

وحثّ “دراجي” حكومة الوحدة الوطنية على التركيز على الأهداف ذات الأولوية في تحقيق الأمن والازدهار للشعب الليبي، والمنطقة بأكملها.

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