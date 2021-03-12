بليحق: نقل جلسة مجلس النواب إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة «إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني»، مؤكدا أن «مدينة بنغازي آمنة»، وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وأوضح بليحق أن نقل الجلسة إلى مدينة طبرق «تم لأسباب تنظيمية ولوجستية»، مبينا أن «لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو الموقت بطبرق».

– بليحق: جلسة مجلس النواب الإثنين ستكون بمقر المجلس بمدينة طبرق

وأضاف أنه «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى الدعوة الإسلامية الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفين».

وأكد بليحق أن مقر ديوان المجلس في بنغازي «هو قيد الصيانة» لكن «شخص واحد فقط في غير وعيه» دخل «منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وقام بالتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحد أو يخرب شيء في المكان».

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