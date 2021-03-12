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ترحيب دولي بالثقة لحكومة الوحدة وتأكيد على إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، بيانا مشتركا، رحبت فيه بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مؤكدة على ضرورة تولي مهامها في تنظيم انتخابات نهاية العام، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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