ترحيب دولي بالثقة لحكومة الوحدة وتأكيد على إجراء الانتخابات

أصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، بيانا مشتركا، رحبت فيه بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مؤكدة على ضرورة تولي مهامها في تنظيم انتخابات نهاية العام، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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