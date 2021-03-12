دراغي: إيطاليا تدعم وحدة ليبيا واستقرارها

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، دعم بلاده الكامل لوحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار فيها، ضمن إطار العملية السياسية الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها دراغي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس، وأشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية إلى أن دراغي شجع الدبيبة وحكومته على التركيز على الأهداف ذات الأولوية، مثل أمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.

كما أولت المكالمة الهاتفية اهتماما خاصا بآفاق تقوية الشراكة الثنائية بصورة أكبر، في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وإيطاليا.

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