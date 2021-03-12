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منظمة قارة عافية تهنئ حكومة الوحدة الوطنية بنيلها الثقة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

هنأت منتسبات منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية في الجفرة، الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على نيلها الثقة من مجلس النواب.

هذا وتمنت المنظمة التوفيق للحكومة الجديدة في أداء مهامها، وذلك للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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