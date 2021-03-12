تذكرة عودة إلى ليبيا

تعود بنا هذه الحلقة من “تذكرة عودة” إلى معركة طرابلس التي جرت قبل عشر سنوات، معركة شرسة خاضها الثوار الليبيون ضد قوات معمر القذافي بهدف السيطرة على عاصمة البلاد. فالثورة التي اندلعت في شباط/فبراير2011 سرعان ما تحولت إلى معارك مسلحة بعد القمع الذي تعرض له المتظاهرون ما أجبرهم على حمل السلاح قبل أن تتدخل قوات الناتو لإسنادهم جويا ما مكن الثوار من السيطرة على طرابلس نهاية آب/أغسطس من نفس العام. نظام القذافي أصبح جزءا من الماضي، إلا أن ليبيا لا تزال تعيش حالة الانقسام.

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