الاتحاد الأوروبي يطالب باحترام حظر الأسلحة وسحب المقاتلين الأجانب

أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

الاتحاد الأوروبي وفي بيان له دعا جميع أعضاء المجتمع الدولي، والأطراف الليبية إلى الانخراط بشكل بناء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما توجه بالدعوة إلى حكومة الوحدة الوطنية لبذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

هذا وأبدى الاتحاد تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة لتحقيق كل هذه الأهداف وتحسين حياة الشعب الليبي.

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