اليابان تدعم اليونيسف في ليبيا لتقديم خدمات الحماية للأطفال

أعلنت منظمة اليونيسف في ليبيا، عن دعم مقدّم من حكومة اليابان لخدمات التعليم وحماية الطفل في ليبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت اليونيسف، أن الدعم سيستفيد منه بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 22000 طفل وطفلة من المساهمة المقدمة والتي تبلغ 750.000 دولار أمريكي لدعم برامج اليونيسف في مجالات حماية الطفل والتعليم.

وأشارت المنظمة، إلى أن البرنامج الذي تدعمه حكومة اليابان المساعدة سيوفر التعليمية والحماية للأطفال الأكثر ضعفاً في ليبيا والمتأثرين بوباء كوفيد-19 والنزاع والنزوح الداخلي والهجرة.

وأعرب القائم بالأعمال في سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا، نيابة عن بلده بقوله:”يسُر حكومة اليابان أن تواصل شراكتها مع منظمة اليونيسف خاصة في سياق جائحة كوفيد-19 “.

وأوضح أماديرا، “ستركز هذه المساهمة على تحقيق نتائج فعالة في حماية الأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية في مناطق مختلفة من ليبيا من خلال زيادة الوصول إلى التعليم الجيد وخدمات حماية الطفل. نحن نثق ونأمل أن تساهم شراكتنا طويلة الأمد مع منظمة اليونيسف في تلبية احتياجات الأطفال والأسر.”.

وأعلنت اليونيسف، أن البرنامج سيعمل على تنفيذه على مدار 12 شهرًا على تعزيز عمل اليونيسف في ليبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للأطفال والشباب المعرضين للخطر.

وأعرب الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، عن امتنان المنظمة لحكومة اليابان، بقوله: “في الوقت الذي أصبح فيه التأثير لوباء كوفيد-19 على الأطفال وأسرهم أكثر وضوحًا وشمولاً، تعرب منظمة اليونيسف عن امتنانها لحكومة اليابان لالتزامها المستمر والذي يسمح لنا ببناء مجتمعات أكثر صلابة من خلال خلق مساحة آمنة للأطفال ودعم الخدمات التعليمية بطريقة مباشرة.”

وأدت الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 من زيادة خطر تعرض الأطفال الى العنف وسوء المعاملة والإهمال – في إطار هذا البرنامج سيشارك حوالي 440 فتاة و360 فتى في برامج الدعم النفسي الاجتماعي.

وسيساهم برنامج اليونيسف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، في تقديم دروس غير نظامية وجلسات مهارات حياتية وأنشطة ترفيهية إلى أكثر من 700 طفل وطفلة من النازحين داخلياً والمتضررين من النزاع. علاوة على ذلك، سيحصل ما يقدر بنحو 420 فتاة و280 فتى على خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الترفيهية داخل مراكز “بيتي”.

وتعدّ حكومة اليابان شريكًا طويلًا وقيِّمًا لمنظمة اليونيسف في ليبيا، وقد استفادت برامج اليونيسف من 2.6 مليون دولار أمريكي من الدعم المقدم من الحكومة اليابانية في السنوات السابقة للتأهب لحالات الطوارئ المتعددة القطاعات والاستجابة للنزاع ووباء كوفيد-19.

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