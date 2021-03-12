الدبيبة يناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية لمكافحة كورونا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتطعيم ضد فيروس كورونا، والآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح.

الاجتماع ضم كلا من رئيس اللجنة العلمية خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني بدر الدين النجار، وبحث تقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة، لضمان وصول اللقاح إلى كافة المواطنين.

فيما أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية استياءه من التقارير التي اطلع عليها، بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

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