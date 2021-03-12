ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشحات

قال مصدر بفريق الرصد والتقصي والاستجابة ببلدية شحات، اليوم الجمعة، إن البلدة تشهد ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط»، أن عدد الإصابات خلال أول عشر أيام من شهر مارس الجاري بلغت 63 إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحات أنفية للمترددين على المركز، لافتا إلى أن البلدة سجلت عدد من الوفيات نتيجة لذلك.

وذكر المصدر أن بعض الحالات المصابة جرى إحالتها لمركز العزل بمستشفى شحات للأمراض الصدرية بينما جرى عزل الآخرين بمنازلهم وذلك لاستقرار حالاتهم الصحية.

ودعا فريق الرصد والتقصي والاستجابة في شحات كافة المواطنين إلى الالتزام بالتباعد والالتزام بإرتداء الكمامة والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية، مؤكدا أن الفريق يعاني من النقص الحاد في مواد التشغيل الخاصة بالكشف عن كورونا.

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