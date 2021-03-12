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ليبيا تسجل 972 إصابة و919 حالة شفاء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 972 إصابة بكورونا أمس بين جديدة ومخالطة، وذلك من أصل 4 آلاف و934 عينة سحبت للفحص.المركز وفي بيانه رقم 351 أشار إلى تسجيل البلاد أيضا 919 حالة شفاء، و8 وفيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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