ليبيا تسجل 972 إصابة و919 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 972 إصابة بكورونا أمس بين جديدة ومخالطة، وذلك من أصل 4 آلاف و934 عينة سحبت للفحص.المركز وفي بيانه رقم 351 أشار إلى تسجيل البلاد أيضا 919 حالة شفاء، و8 وفيات.

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