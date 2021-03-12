ليبيا تسجل 972 إصابة و919 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 972 إصابة بكورونا أمس بين جديدة ومخالطة، وذلك من أصل 4 آلاف و934 عينة سحبت للفحص.المركز وفي بيانه رقم 351 أشار إلى تسجيل البلاد أيضا 919 حالة شفاء، و8 وفيات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشحات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الداخلية تنفي وقوع أي هجوم على مقر مجلس النواب في بنغازي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الخصاونة يهنئ الدبيبة على نيل حكومته الثقة من البرلمان
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
انطلاق حملة مسح للكشف عن كورونا بمدارس جالو
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك