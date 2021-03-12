«الصين»: سنتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة

رحبت جمهورية الصين الشعبية، بنيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب، وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان عن ترحيب بلاده بنيل الحكومة الليبية الثقة، مؤكداً رغبتها في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأول، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.