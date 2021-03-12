ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

12 March, 2021

أنطلقت فرق الرصد بلجنة مكافحة جائحة كورونا بسرت ،منذ يوم أمس الخميس ،في حملة للكشف على فيروس كورونا بمدارس مدينة سرت.

وقد أدى الفريق رفقة رئيس قسم الصحة المدرسية بالرعاية الصحية الأولية، زيارة إلى إحدى مدارس المدينة لأخذ مسحات من الطلبة وبعض المعلمين والمعلمات.

هذا و أكد فريق الرصد والتقصي أن كل نتائج المسحات جاءت سالبة، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مدى حرص المدرسة على تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة في مكافحة جائحة كورونا.