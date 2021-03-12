الطاهر السني: أشكر ديوان المحاسبة وأحتفظ بحق مقاضاة من يحاولون تشويهي

وجه مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، الشكر إلى ديوان المحاسبة، بعد تقريره عن وقائع الفساد التي اتهم “مستشار السراج” السابق بالتورط فيها.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “أحترم وأقدر ما صدر في تقريره بناء على ما أحيل إليه من معلومات، ومستعد للمثول أمام جهات الاختصاص، وتفنيد ما ورد، لوجود عدة أخطاء واستنتاجات منسوبة لشخصي، مثل ازدواجية الرواتب، أو ذكر لعدة مبالغ الإقامات وسفريات منسوبة لنا وبها عدة أخطاء”.

وأضاف “مستشار السرا‏ج” السابق، أن “الشفافية أساس بناء الدولة، ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولجهات الاختصاص محاسبة الفساد، وأيضاً من حق المواطن الدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة”.

وتابع: “أحتفظ لنفسي حق مقاضاة المنابر التي تحاول تشويهي عمداً لتصفية حسابات سياسية، لن تنالوا من عزيمتنا وثقتنا في الله وشعبنا أكبر من مكائدكم”.

‏ورصد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، أن السني كان يتقاضى مرتبًا بصفته مستشارًا متفرغًا للسراج رغم أنه يتقاضى في نفس الوقت مرتبا آخر عن عمله بالمندوبية الليبية في ‎القاهرة رغم أنه كان يتواجد طوال الوقت في ‎طرابلس قبل حصوله على منصبه الجديد في ‎نيويورك.