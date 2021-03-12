الضمان الاجتماعي يدشن 22 مكتبا ضمانيا جديدا

أخبار ليبيا 24

دشن صندوق الضمان الاجتماعي، الخميس، افتتاح 22 مكتبا ضمانيا جديدا موزعة بعد استحداثها جغرافيا في كل ليبيا شرقا وغربا وجنوبا.

جاء ذلك عبر الدائرة المغلقة بالإدارة العامة للصندوق حيث أذن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إدريس حفيظة المبروك، لمدراء فروع المؤسسة الضمانية بتدشين وافتتاح (22) مكتباً ضمانياً ومرفقاً خدميا.

وتأتي الخطوة في إطار خطط توسع الصندوق للمضي قدما في تقريب الخدمة لمستحقيها بما يتوافق مع رسالة المؤسسة وواجباتها تجاه مضمونيها، ولضمان انتشار أكبر تحقيقاً لمنافع أعم وأشمل للمضمونين.

وأوضح الصندوق أن فروعه ومكاتبه الضمانية تجاوزت تغطية المدن الكبرى بانتشارها في القرى والبلدات من خلال آخر تطوير للمكاتب الخدمية والعمل جاري على تحديث الباقي منها.

وقال المكتب الإعلامي للصندوق أن المؤسسة الضمانية اليوم ومع شركائها المحلييّن والدوليّين كالإيسا وبما تقدّمه من شمول تغطيتها الاجتماعية ساعية إلى التخفيف على المواطنين ضغوطات الحياة المعيشيّة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الضمانية لم تمنعها عوائق جائحة كوفيد (19) من تقديم خدماتها لمستحقيها، وإن حرصت على تقنين توافد المراجعين على مكاتبها حفاظاً على سلامتهم فإن خدمات المؤسسة الالكترونية كفيلة بإيصال الخدمة مساهمة في تقليل انتشار الفيروس.