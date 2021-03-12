عميد البلدية يبحث مع مدير الشركة العامة لتحلية المياه مشاكل محطة طبرق

بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه، ناجي بوشناق، مشاكل محطة تحلية المياه بمدينة طبرق، وكيفية حل العراقيل التي تواجه الشركة.

والتي تشكل المصدر الوحيد للمياه في المدينة، قبل أن تتوقف وتدخل المدينة في أزمة مياه حقيقية، وذلك من خلال الإسراع بإنشاء محطة تحلية جديدة بمنطقة المرصوص غرب طبرق.

هذا وأكد بوالخطابية أنه باعتماد الحكومة الجديدة وتوحيد الوزارات وخاصة وزارة الموارد المائية ستحل الكثير من مشاكل محطات تحلية المياه البالغ عددها 8 محطات على مستوى ليبيا.

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