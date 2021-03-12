وزارة الداخلية الليبية تنفي وقوع أية هجمات على مقرات تابعة لمجلس النواب في بنغازي

بنغازي 12 مارس 2021 (وال)- نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الجمعة، نفيًا قاطعًا وقوع أية هجمات على أي من مقار مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأكدت الوزارة – في بيان – أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي عاري عن الصحة، وأن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي، مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه لا يزال المقر الدستوري الدائم للمجلس المختار بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في المدينة قيد الصيانة، ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يُباشر المجلس مهامه رسميًا في المدينة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنها ومن خلال مختلف إداراتها وأجهزتها، قامت بمهمتها في تأمين جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت بكل مهنية واقتدار. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال