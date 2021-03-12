صندوق الضمان الاجتماعي يدشن 22 مكتبا ضمانيا جديدا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 March, 2021

دشن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الدكتور ادريس احفيظة اليوم الخميس افتتاح 22 مكتباً ضمانياً موزعة على مختلف المناطق والمدن الليبية.

وجاء التدشين خلال اجتماع عقده احفيظة عبر الدائرة المغلقة مع إدارات فروع الصندوق، ويأتي استحداث هذه الفروع ضمن خطة الصندوق في التوزع الأفقي لتقريب الخدمة لمستحقيها.

وجاء اختيار مواقع الفروع المستحدثة كالتالي؛ فرعا شرق وغرب بنغازي وتشمل مكاتب في مناطق بوهديمة وبنغازي المدينة وقنفودة والفويهات، وفرع البطنان ويشمل مكتبي امساعد والجغبوب، وفرع درنة وتمشل مكتبي أم الرزم و التتميمي، وفرع الجبل الأخضر وتشمل شحات ومسه، فرع القبة وتشمل وحدة خدمات العزيات، فرع طرابلس وتشمل استحداث قاعة تدريب تاجوراء، فرع المنطقة الوسطى وتشمل مكتبي بن جواد وهراوة، فرع صبراتة وتشمل مكتب سهل الجفارة، ووحدات الخدمات الضمانية الجليدة وزوارة، فرع الجبل الغربي ويشمل مكاتب الحرابة، والزنتان، والرجبان، فرع الجنوب الغربي ويشمل ديوان فرع الجنوب الغربي.

ووفق هذا التوسع يكون صندوق الضمان الاجتماعي قد وفر مراكز لتقديم خدماته للمواطنين خارج المدن ووفق مكتب اعلام الصندوق فان استراتيجية لافتتاح مزيد من المكاتب يجري الإعداد لها لتسهيل حصول المواطنين في القرى والبلدات للخدمات الضمانية