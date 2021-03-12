الدبيبة يتلقى اتصالا من رئيس وزراء الأردن لتهنئة بنيل حكومته الثقة 

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، هنأه فيه بنيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وأعرب الخصاونة عن تطلع الأردن بقيادة الملك، عبد الله الثاني، لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب الجهود كافة لنجاح العملية السياسية، وتحقيق وحدة البلاد واستقرارها.

هذا وأشار كل من الدبيبة ورئيس الوزراء الأردني، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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