“العامة للكهرباء”: سرقة 8000 متر من الأسلاك في مناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 8000 متر من الأسلاك في مناطق مختلفة.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته على “فيسبوك”، رصدته “الساعة 24” إن خارجين عن القانون نهبوا مسافة 1200 متر في دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، على خط الهوائي الجيلاني يوسف من المحطة الفرعية الجيلاني يوسف.

ونوهت “العامة للكهرباء” إلى تسبب الحادثة في فقد التغذية على نحو 6 محولات، ولفتت إلى نهب 500 متر من أسلاك ضغط عالٍ من خط مدرسة الصحابة بدائرة توزيع الدافنية بإدارة توزيع الوسطى مما تسبب في فقد التغذية على محطة 30 الدافنية.

وبلغت الشركة عن سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1500 متر من خط ترفاس من محطة 30 هويسة في دائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية وفقدت التغذية عن كثير من المحولات الهوائية.

واشتكت “العامة للكهرباء” أيضا سرقة أسلاك ضغط عال من بداية خط الشوين من محطة 30 ماجر مسافة 1350 مترا، وكذلك سرقة أسلاك من تفريعة أم الجرسان مسافة 3450 مترا.

وحذرت العامة للكهرباء من تزايد ظاهرة سرقة معدات الكهرباء، مؤكدة أن هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا بدت أكبر عائق أمام الشركة في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين.

كما ناشدت الشركة الجهات الأمنية والقضائية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام