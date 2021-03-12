باحث في “المبادرة العالمية”: لا عقبات أمام حكومة “الدبيبة”

رأى الباحث في منظمة “المبادرة العالمية” في جنيف جلال حرشاوي، أنه لا توجد عقبات منتظرة أمام تسليم السلطة في ليبيا.

وأوضح حرشاوي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن “فصائل طرابلس الموالية للسراج تؤيد الدبيبة، ومن المستبعد أن يحاول السراج البقاء لأن ذلك مستحيل دون حماية تلك الفصائل”.

من جهته، وصف الباحث في معهد “فيريسك مابلكروفت” هاميش كينير أن تشكيل حكومة موحّدة “بشرى لقطاع النفط الليبي الذي يمكن أن يستفيد من تعزيز الاستقرار السياسي”.

وأوضح كينير، للوكالة الفرنسية، “التعاون الظاهر” لعبد الحميد الدبيبة مع خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، “من المرجح التوصل قريبا إلى آلية توزيع” للعوائد.

ونبّه الباحث، أن المسألة الجوهرية لتفكيك المجموعات المسلحة، أن بعضها “سيكون مترددا في التخلي عن السلاح والاستقلالية”.

وذكّر كينير، أن ما يميّز حكومة الدبيبة عن سابقاتها التي فشلت هي كونها “أول حكومة موحّدة في ليبيا منذ 2014”. ومنحها الثقة بوصفها “الحكومة الليبية الشرعية خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود إعادة التوحيد”.

ورأى الباحث، أن الوضع لن يتغيّر لأن التدخل الروسي والتركي “سوف يستمر.. هاتين القوتين تأملان جني ثمار مغامرتهما العسكرية في البلد الغني بالنفط في شكل عقود مهمّة في مجال الطاقة والبناء والتسليح”.

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