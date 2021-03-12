المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تُطالب بوقف كافة أعمال العنف التي تمارسها المليشيات في طرابلس

طرابلس 12 مارس 2021 (وال)- طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الجمعة، حكومة الوحدة الوطنية بوقف كافة أعمال عنف التي تمارسها المليشيات التي من شأنها تقوض عمل الحكومة الجديدة.

ودعت المنظمة – في بيان صدر من طرابلس- إلى ضرورة إصلاح قطاع الأمن؛ كأولوية حل المليشيات ودمجها ونزع سلاحها وإعادة أفرادها، وفتح الطريق الرابط بين منطقتي تاجوراء وطرابلس، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون، وسحب الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة من الشوارع، وفتح تحقيق مستقل وتقديم الجُناة للعدالة.

وقالت المنظمة إنها تابعت بقلق بالغ التوتر الأمني في محيط مدينة تاجوراء، الذي حصل بين ما يعرف بمليشيات أسود تاجوراء والضمان، حيث شهدت المنطقة قفل الطريق الرئيسي وتحشيد كبير لعناصر وآليات عسكرية متنوعة، مما أدى إلى حالة من عدم الأمن والخوف بين السكان والمارة، الأمر الذي ترتب على إثره انتهاك الحرمات الخاصة (المنازل)، وخطف واعتقال نساء ورجال كبار السن، كانوا متوجهون إلى مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم في قضية سابقة تخص نزاع مسلح بين مليشيتي أسود تاجوراء والضمان. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت

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