رئيس الوزراء الأردني لـ الدبيبة: نهنئكم على نيل ثقة البرلمان ونأمل أن تعود ليبيا إلى دورها ومكانتها

ليبيا – أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، هنأه خلاله على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

الخصاونة أعرب بحسب وكالة الأنباء “بترا” عن تطلع الأردن وسعيه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عودة ليبيا الشقيقة إلى دورها ومكانتها على كافة الصعد، العربية منها والإقليمية والدولية، وأن تنصب كافة الجهود لهذه الغاية ونجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.

ولفت الخصاونة والدبيبة إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الليبية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية