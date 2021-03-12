مصر تؤكد على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن خروج القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس مع نظيره الألماني هايكو ماس مستجدات الأزمة الليبية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس.

شكري أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية على ثوابت موقف مصر القائم بضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا.

وجدد شكري ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة ثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية