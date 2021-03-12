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جماعة الاخوان: يجب تضمين مخرجات جنيف وتونس في الإعلان الدستوري لضمان مشروعية الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت الناطق باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سميرة العزابي بالتوافق حول سلطة واحدة للدولة عبر انعقاد جلسة البرلمان وبنصاب متكامل، مؤكدة أن من أبرز المهام الحكومة والمجلس الرئاسي في المرحلة القادمة هي البدء ومن الآن في التمهيد والإعداد للاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

العزابي وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” وفقًا لما نقلتهه شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكدت رهان حزب العدالة والبناء على الحوار كخيار لحل الأزمة رغم كل الاتهامات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تضمين اتفاق جنيف وتونس في الإعلان الدستوري لكي نضمن مشروعية وقانونية كل هذه الإجراءات ونتجنب العديد من الجدل القانوني في المرحلة القادمة.

وأوضحت العزابي أن على الحكومة أن تفرض سيطرتها على كل الأراضي الليبية دون استثناء، لضمان الممارسة الفعلية لسيادة دولة القانون والمؤسسات والسيادة الوطنية، وأن من أبرز المهام الحكومة الآن هي العمل على توحيد مؤسسات الدولة لكي نضمن عدم وجود انقسام يؤدي لاستنزاف مواردها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • جايكم الويل يا أخوان ليبيا اذا كان الرؤس والفطاحل والمتعلمين تعليم عالي من اخوان مصر ستطردهم تركيا عما قريب فماذا سيكون مصير الذيول التبع من أخوان ليبيا الأميين وذوي التعليم الابتدائي والاعداد فالقادم أسوأ تركيا تستجدي في مصر حاليا ارجوك اعيدي معي العلاقه ومصر اشترطت طرد الأخوان وقفل ابواقهم الاعلاميه وانسحاب تركيا من ليبيا فالقادم أسوأ للذيول والتبع من أخوان ليبيا يوم اعتقدوا ان التقليد الأعمي لأخوان سيآتي لهم بنتيجه ولكن علي يبدو ستضيع البصله مع التقشيره

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