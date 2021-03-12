جماعة الاخوان: يجب تضمين مخرجات جنيف وتونس في الإعلان الدستوري لضمان مشروعية الحكومة الجديدة

ليبيا – رحبت الناطق باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سميرة العزابي بالتوافق حول سلطة واحدة للدولة عبر انعقاد جلسة البرلمان وبنصاب متكامل، مؤكدة أن من أبرز المهام الحكومة والمجلس الرئاسي في المرحلة القادمة هي البدء ومن الآن في التمهيد والإعداد للاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

العزابي وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” وفقًا لما نقلتهه شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكدت رهان حزب العدالة والبناء على الحوار كخيار لحل الأزمة رغم كل الاتهامات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تضمين اتفاق جنيف وتونس في الإعلان الدستوري لكي نضمن مشروعية وقانونية كل هذه الإجراءات ونتجنب العديد من الجدل القانوني في المرحلة القادمة.

وأوضحت العزابي أن على الحكومة أن تفرض سيطرتها على كل الأراضي الليبية دون استثناء، لضمان الممارسة الفعلية لسيادة دولة القانون والمؤسسات والسيادة الوطنية، وأن من أبرز المهام الحكومة الآن هي العمل على توحيد مؤسسات الدولة لكي نضمن عدم وجود انقسام يؤدي لاستنزاف مواردها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية