أمن بنغازي ترد على شائعة وجود جثة في عمارات السبخة عليها آثار تعذيب 

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة أن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا بشأن العثور على جثة صباح اليوم قرب عمارات السبخة وعليها آثار تعذيب وتم لفها في بطانية، وأنه جاري البحث عن القاتل من بعض جهات الأمنية.

وأضافت المديرية بالتواصل مع رئيس مركز شرطة الصابري أفاد بأن الجثة التي عثر عليها هي جثة محمد محمد مفتاح، ليبي الجنسية، مواليد 1982من سكان منطقة الوحيشي بحسب بطاقته الشخصية.

وذكرت المديرية أنه بحسب المعاينة تبين أن الوفاة حدثت من يومين إلى ثلاثة أيام وسبب الوفاة صنفت لغاية الآن طبيعية حيث لا آثار للضرب أو التعذيب أو الخنق أو الطعن أو إطلاق ناري.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن الظاهر على الجثة آثار نزف دموي من الأنف والفم يرجح أنه نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم .

وأكدت المديرية أنه حسب معاينة الجثة ومكانها تكونت نتيجة أولية بأن المتوفي كان يتخذ من هذا المكان المعزول مقراً يبيت فيه وأنه ربما يعاني من مرض نفسي.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بشكل قطعي، مؤكدة أنه لا صحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من وجود آثار تعذيب على الجثة بقصد إضفاء جانب جنائي دون تأكيدات لا بالقرائن أو الاستدلالات أو الشواهد أو المعاينة.

وشددت مديرية أمن بنغازي على ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة.