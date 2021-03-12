مقتل أحد حراس خزان القرضابية في هجوم لمسلحين

اقتحم مسلحون ملثمون حجرة حراسة خزان القرضابية الكبير لمياة النهر الصناعي في سرت، فجر اليوم الجمعة، وقتلوا أحد الحراس.

وكشفت مصادر أمنية، لـ«بوابة الوسط» أن أحد أفراد التشكيل المسلح، باغت الحراس الخمسة للخزان فجر اليوم، بعدما دخل غرفتهم، وهو يطلق النار، ليسفر الأمر عن وفاة أحدهم وهو أحمد المعداني، 27 عاما، وهو من سكان محلة القرضابية.

ولفتت المصادر إلى سرقة أفراد التشكيل بندقيتين آليتين للحراس، وسيارة مواطن، استخدموها في الفرار من المكان، قبل أن يضطروا إلى تركها في الكيلو 27 شرق سرت، بسبب نفاد الوقود

ويبعد خزان القرضابية الكبير عن مركز مدينة سرت نحو ثلاثون كيلومترا شرقا.

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