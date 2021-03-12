بتهمة التعذيب في ليبيا.. الحكم على 3 أشخاص في إيطاليا

حكمت محكمة الاستئناف في ميسينا الإيطالية، على ثلاثة سجناء مهاجرين بالسجن 12 عامًا بتهمة التعذيب في معسكر اعتقال في ليبيا.

وأوقفت الشرطة الثلاثة المتهمين، في ميسينا في عام 2019 بعد تحقيقات أجرتها مديرية مكافحة المافيا في باليرمو.

وخفّف قضاة الاستئناف العقوبة، التي كانت مفروضة في الدرجة الأولى إلى 20 سنة، وبدلاً من ذلك، طلب الادعاء تأكيد الحكم الابتدائي.

وكلا من المدعو محمد كوندي والمعروف بسواريز من غينيا، والمصريين حميدة أحمد ومحمود عشوية، متهمان بتهمة الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والتعذيب والقتل وخطف الأشخاص لأجل الابتزاز.

وروى أحد الشهود وهم مهاجرون، أرادوا الوصول الشواطئ الإيطالية، ما تعرضوا له من التعذيب، حيث كان المسجونين موجودين في مركز احتجاز في ليبيا، تقع في قاعدة عسكرية مهجورة، إضافة إلى تعرضهم للضرب بالعصي وأعقاب البنادق والأنابيب المطاطية والسياط والصعق بالصدمات الكهربائية.

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