داخلية الحكومة الليبية تنفي وقوع أي هجوم على مقرات مجلس النواب بمدينة بنغازي

ليبيا – نفي وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة نفيًا قاطعًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي.

..

وزارة الداخلية أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه، أوضحت أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، بينما ما يزال المقر الدستوري الدائم للمجلس المختار بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في المدينة قيد الصيانة ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يباشر المجلس مهامه رسميا في المدينة حتى الآن.

.

الوزارة أكدت أنها ومن خلال مختلف إداراتها وأجهزتها قامت بمهمتها في تأمين جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت بكل مهنية واقتدار.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية