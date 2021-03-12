باشاغا: تقارير ديوان المحاسبة معدة لـ “الاستهلاك الإعلامي”

في أول تعليق لهُ على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، عن مصروفات الوزارة، وصف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن هذه التقارير معدة للاستهلاك الإعلامي.

وأوضح باشاغا في سلسلة تغريدات على تويتر، “‏أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات وزارة الداخلية ” حسب زعمه ” للسلطة القضائية المختصة ..تقارير الديوان معدة للإستهلاك الإعلامي و شكل شائن من أشكال الإبتزاز و الفساد السياسي”.

واعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أن التقرير له خلفيات حزبية، بقوله: “حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات إنتماء حزبي و أيديولوجي فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الإبتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها”.

وختم باشاغا حديثه، بالقول، “نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية و نرتضي بمبادئ الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم إنتهاء ولايته القانونية ..الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد”.

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