مالية الوفاق تفعل نظام الدولار الجمركي لأحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار

ليبيا – أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فرج بو مطاري عن وضع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 203 لسنة 2021، بشأن إستحداث نظام الدولار الجمركي موضع التنفيذ.

وزارة المالية نوهت عبر مكتبها الاعلامي أن بومطاري أصدر قرارًاً يقضي بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض إحتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار، وفقًا لدراسة علمية مسبقة أعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية، كما أعلن عن إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وبحسب الوزارة يهدف النظام للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لأحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار، وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية، وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كمًا ونوعًا لتكون رادفًا في رسم سياسة تجارية ناجعة.

الوزارة قالت إن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الآخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية