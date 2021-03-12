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ديوان المحاسبة يكشف تلاعب المركزي بأسعار تقييم إيرادات العملات الأجنبية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

12 مارس، 2021 9:53 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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