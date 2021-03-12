المرصد التونسي: استلمنا من ليبيا 8 من أقارب مسلحي داعش

ليبيا – أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن تونس استلمت أمس الخميس 8 من أقارب مواطنين لها قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا موجودين بمراكز إيواء في ليبيا.

عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية قال: “تم اليوم في معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا تسلّم 8 أشخاص من أقارب الإرهابيين التونسيين، الذين كانوا موجودين بعدد من المراكز الليبية”.

وأضاف أن المجموعة تتكون من خمسة أطفال وثلاث نساء، من محافظات الوسط والعاصمة تونس.

وأردف: “اشتغلنا على هذا الملف منذ سنة 2016، لكن عملية التسليم تأخرت لأسباب لوجستية”.

وتابع: “بعد عودة السفير التونسي إلى ليبيا الأسعد عجيلي لممارسة مهامه في نوفمبر، كان هناك اتفاق مع السلطات الليبية على عملية التسليم”.

وأوضح أن الأقارب الثمانية تم ترحيلهم إلى مراكز تتبع اللجنة الوطنية التونسية المهتمة بملف ترحيل أقارب الإرهابيين من ليبيا.

واستطرد قائلًا: “من المنتظر تسليم دفعة ثانية من أقارب الإرهابيين التونسيين خلال المدة القادمة، وهم 17 طفلًا و12 امرأة”.

هذا ولم يذكر تفاصيل أكثر حول العدد الإجمالي للمواطنين التونسيين الموجودين في مراكز إيواء أقارب الإرهابيين في ليبيا، فيما لم يصدر تصريح تونسي رسمي بالخصوص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية