بعد فضائح ديوان المحاسبة .. وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا يتهم رئيس ديوان المحاسبة  خالد شكشك بانتماء حزبي وأيديولوجي

طرابلس 12 مارس 2021 (وال)- اتهم وزير داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشاغا اليوم الجمعة، رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، بأنه شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي، وذلك بعد فضائح وزارته في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 م.

وقال باشاغا – في تغريدة على حسابه في تويتر – “حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي، فمن طبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى محاربة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها”. (وال- طرابلس) ر ت

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