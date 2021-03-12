مسؤول مصري يكشف لـــ” رويترز” تلقي بلاده طلبًا تركيًا لعقد اجتماع مشترك في القاهرة

القاهرة 12 مارس 2021 (وال)- كشف مسؤول مصري اليوم الجمعة لوكالة رويترز للأنباء، إن بلاده تلقت طلبًا من الاستخبارات التركية؛ لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف وكالة رويترز عن اسمه – أن مسئولا في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفيًا، وطلب عقد اجتماع في القاهرة؛ لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون، مضيفًا أن القاهرة رحّبت بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البدء في اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر، من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، موضحًا أن أي من البلدين؛ لم يطرح شروطًا مسبقة من أجل بدء تلك الاتصالات الدبلوماسية.

وقال أوغلو – في تصريح لوكالة الأناضول التركية: “لدينا اتصالات مع مصر؛ سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارتي الخارجية، واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت”، وذلك بعيد تصريحاته في ديسمبر الماضي، بأن بلاده ومصر “تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”. (وال- القاهرة) ر ت

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