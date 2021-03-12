الملحقية الثقافية الليبية في أنقرة تكشف تفاصيل رسوم الطلبة الدارسين في تركيا

كشفت الملحقية الثقافية الليبية في أنقرة، عن تفاصيل وضع رسوم الطلبة الدارسين في تركيا، حيث نشرت خطابا موجة من الملحقة الأكاديمية الليبية في أنقرة، إلى الطلبة الليبيين الدارسين في تركيا، قالت خلالها، إن ‏ رسوم إقفال الملف لطلبة تركيا تم اعتمادها من ديوان المحاسبة نهاية العام الماضي و للأسف لم يتم تنفيذها من مصرف ليبيا المركزي بسبب انتهاء العام المالي .

وأضافت في إيجاز صحفي، تم اعتماد الإجراء مجددا من ديوان المحاسبة الأسبوع الماضي و من المتوقع إحالته لوزارة الماليةّ الأسبوع القادم، و ستصرف رسوم الإقفال لمستحقيها فور وصولها لحساب الملحقية، و منحةّ الكتب للعام 2021/2020 سيتم احالتها للإدارة المختصة من ضمن الرسوم الدراسية 2021/2020 ونتأمل خيرا في صرفها هذا العام.